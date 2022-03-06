Aydın'daki yaban hayatı görüntülendi - Son Dakika
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Aydın'daki yaban hayatı görüntülendi

06.03.2022 12:27

Aydın'daki yaban hayatı görüntülendiAYDIN Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda fotokapana takılan yabani hayvanlar görüntülendi.

Aydın'daki yaban hayatı görüntülendi

AYDIN Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda fotokapana takılan yabani hayvanlar görüntülendi.

Doğal güzellikleri ile birçok hayvan türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın'da, fotokapanlara takılan yaban hayatı görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda fotokapana takılan yabani hayvanların görüntülerini paylaştı. Gece ve gündüz görüntülerine birçok yabani hayvan takılırken, hayvanların beslenme ve su ihtiyaçlarını giderdiği görüldü.

Aydın'daki yaban hayatı görüntülendi
Aydın'daki yaban hayatı görüntülendi
Aydın'daki yaban hayatı görüntülendi

YORUMLAR
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Menderes Deltası, Milli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'daki yaban hayatı görüntülendi - Son Dakika


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