Aydın'daki Yurtlarda Eğitim Desteği - Son Dakika
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Aydın'daki Yurtlarda Eğitim Desteği

Aydın\'daki Yurtlarda Eğitim Desteği

Aydın'daki yurtlarda üniversiteli gençler, barınmanın yanı sıra açılan kurslarla gelişiyor.

04.11.2024 12:38
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında kalan üniversiteli gençler konaklamanın yanı sıra açılan çeşitli kurslarla da kendilerini geliştiriyor.

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İl genelinde 2 karma, 6 erkek ve 5 kız olmak üzere toplam 13 öğrenci yurdunun bulunduğu Aydın'da öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra gençlere yönelik açılan çeşitli kurslarla da kendilerini geliştirmesi sağlanıyor. Bu çerçevede Yenipazar Yurt Müdürlüğü'nde açılan bilgisayar kursuna, öğrenciler de yoğun ilgili gösteriyor.

Konu ile ilgili Aydın GSB yurtlarından yapılan açıklamada "Yurt Müdürlüğü olarak akademik destek sunmaya devam ediyoruz. Bilgisayar kursumuzla öğrencilerimize dijital dünyada güçlü adımlar atmaları için destek veriyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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