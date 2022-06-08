Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi

08.06.2022 11:55
Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi

Aydın Devlet Hastanesi'nde '2022 Yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde, Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın Devlet Hastanesi'nde '2022 Yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde, Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Bir kimyasal maddeye maruz kalınması durumunda, karşılaşılabilecek riskleri ortaya çıkarmak, olay karşısında alternatif çözümler bulmak ve oluşabilecek aksaklıkları engellemek amacıyla Aydın Devlet Hastanesi personeli, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekipleri ile ortaklaşa masa başı ve saha tatbikatı yapıldı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş ve UMKE Tatbikat ve Eğitim Sorumlusu Uzman Mehmet Yılmaz'ın gözlemci olarak katıldığı tatbikatta, İzmir-Aydın Karayolu güzergahında kimyasal madde yüklü bir ağır vasıtanın özel bir araca çarpması ile oluşan kimyasal yayılma karşısında ilgili birimlerin ve paydaş kurumların olay anında nasıl davranmaları gerektiği, olay esnasında kimin, nasıl bir yol ve sorumluluk üstleneceğinin değerlendirilmesi adına hazırlanan senaryo başarı ile gerçekleştirildi.

Tatbikat sonrasında Başhekimimiz Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, KBRN tehditlerine karşı alınması gereken tedbirlerin önemine değinerek tatbikata katılan tüm ekibe teşekkür etti. - AYDIN

Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi
Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi
Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi
Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi
Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi
Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi
Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Aydın Devlet Hastanesi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

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