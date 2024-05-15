Aydın Eczacı Odası'ndan Mehmet Zencirci'ye plaket takdimi - Son Dakika
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Aydın Eczacı Odası'ndan Mehmet Zencirci'ye plaket takdimi

Aydın Eczacı Odası\'ndan Mehmet Zencirci\'ye plaket takdimi

Aydın Eczacı Odası, Bilimsel Eczacılığın 185. Yılı vesilesiyle düzenlenen plaket töreninde Germencik'in en eski eczacılarından Mehmet Zencirci'ye plaketini takdim etti. Plaketi oğlu Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci verdi.

15.05.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
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Aydın Eczacı Odası tarafından Bilimsel Eczacılığın 185. Yılı vesilesiyle oda binasında düzenlenen plaket töreninde Germencik'in en eski eczacılarından Mehmet Zencirci'ye plaketini oğlu Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci takdim etti.

Aydın Eczacı Odası tarafından babası Mehmet Zencirci'ye meslekte 50. Yılı doldurması onuruna hazırlanan plaketi takdim eden Başkan Zencirci onur duyduğunu ifade etti. Başkan Zencirci "Henüz 40 günlük bir belediye başkanı olarak görevimin henüz başında böylesi onur verici bir hadise sebebiyle gururlu ve şanslı hissediyorum. Siz kıymetli eczacılarımız beni biliyorsunuz. Seçim sürecine kadar beden eğitimi öğretmeni olmama rağmen kendisini yalnız bırakmamak adına birlikte çalıştık ve 20 yıl boyunca eczanede kalfalık yaptım. Bu açıdan Eczacı Mehmet Zencirci hem babam hem de patronum. Ben de bu plaketi hem babama hem de aynı zamanda patronuma takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim" dedi.

Mehmet Zencirci "Hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum"

Mesleki onur plaketini oğlu Burak Zencirci'den alan Mehmet Zencirci de hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. Çok teşekkür ederim, eczacı arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum diyerek mutluluğunu dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Eczacı Odası'ndan Mehmet Zencirci'ye plaket takdimi - Son Dakika

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