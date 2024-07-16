Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın Görevinden İstifa Etti

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Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın, babasının sağlık problemleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. 2006 yılında üyelerin teveccühü ile seçilen Yalçın, 18 yıllık görev süresi boyunca destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkürlerini iletti.

Başkan Yalçın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2006 yılında üyelerimizin teveccühü ile seçilmiş olduğum Şehiriçi Kooperatif Başkanlığından babamın sağlık sorunları sebebiyle ayrılmış bulunuyorum. Görevim süresince çalıştığımız tüm valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, emniyet müdürlerimize ve tüm çalışanlarına, bölge ve alay komutanlarımız ile çalışanlarına, rektörlerimize, siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanlarına, il ve ilçemizdeki tüm kamu kurum müdürlerimiz ile çalışanlarına, Türkiye Özel Halk Otobüsleri Genel Başkanlarına, ticaret odası başkanlarına, esnaf odaları birlik başkanlarına, şoförler odası başkanlarımıza, belediyelerimizin daire başkanları, müdürleri ve tüm çalışanlarına, sivil toplum örgütleri başkanlarımıza, tüm ticari taşıt kooperatifi başkanları ve üyesi olan meslektaşlarıma, beni her zaman destekleyen ve arkamda duran kooperatifimizin değerli üyeleri ile çalışan tüm şoför arkadaşlarıma ve basınımızın tüm temsilcilerine çok teşekkür ederim. Başkanlığım süresince sayamadığım ve bizimle iş birliği içinde olan herkese şükranlarımı sunuyor, görevi devralacak arkadaşlarıma başarı dolu yıllar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Okan Yalçın'ın istifasının ardından, yerine başkan vekili Nahit Atan'ın gelmesibekleniyor. - AYDIN