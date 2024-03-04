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Aydın Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen deprem anı tatbikatı gerçeğini aratmazken, gönüllü gençler "çök, kapan, tutun" ilkesiyle kendilerini korumaya çalıştı.

Birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alan Aydın'da, deprem bilincinin artırılması hedefiyle il genelinde farkındalık eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın Gençlik Merkezi'nde deprem anı tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği, merkezde bulunan gençler, deprem anında 'çök, kapan, tutun' ilkesiyle kendilerini korumaya çalıştı. Deprem anında temel korunma yöntemlerini öğrenen gençlere, yapılması gerekenler konusunda da kısa bir bilgi verildi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bugün gençlik merkezimizde deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Güvenliğimizi ön planda tutmak için eğitimlerimize devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN