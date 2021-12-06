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Aydın genelindeki yağışlar zeytin üreticisini sevindirdi - Son Dakika

Aydın genelindeki yağışlar zeytin üreticisini sevindirdi

06.12.2021 10:31
Aydın genelindeki yağışlar zeytin üreticisini sevindirdi

Aydın'da son zamanlarda etkili olan yağışlar zeytin üreticisinin yüzünü güldürürken zeytininin kalibresi arttı.

Aydın'da son zamanlarda etkili olan yağışlar zeytin üreticisinin yüzünü güldürürken zeytininin kalibresi arttı.

Kurak geçen yaz aylarının ardından Aydın'da başlayan zeytin sezonu ile birlikte yağan yağışlar üreticiye can suyu oldu. Kuraklık üzerine yağmur yağması için çok sayıda vatandaş yağmur duasına çıkarken, son haftalarda düşen yağmurlar zeytinde umutları artırdı. Yağışlarla birlikte zeytinin daha kaliteli bir hale geldiğini belirten üreticiler, kalibrede de gözle görülür bir artışın olduğunu belirttiler. Kırsal Pınardere Mahallesi'nde zeytin üreticiliği yapan Aytekin Kanat, "Yağmurlar bereketiyle geldi" dedi.

Yağan yağmurun zeytin başta olmak üzere tüm ekili ürünlere can suyu olduğunu ifade eden Aytekin Kanat, "Maalesef ki kurak bir yaz geçirdik. Zeytinlerimiz istediğimiz gibi büyüyüp gelişemedi. Dört gözle bu yağışları bekliyorduk. Allah dualarımızı kabul etti ve yağmuru verdi. Son zamanlarda yağan yağmurlar sadece bizi değil tüm insanları mutlu etti. Barajlarımız bir nebze olsun suya kavuştu. Tarlalarımız da suyla buluştu, zeytinlerimizin kalitesi ve kalibresi arttı. Bu da doğal olarak zeytinyağı verimini de etkiledi. Allah bereket versin. İnşallah yağışların devamı gelir de yaz döneminde susuzluk çekmeyiz" diye konuştu. - AYDIN

Aydın genelindeki yağışlar zeytin üreticisini sevindirdi
Aydın genelindeki yağışlar zeytin üreticisini sevindirdi
Aydın genelindeki yağışlar zeytin üreticisini sevindirdi
Aydın genelindeki yağışlar zeytin üreticisini sevindirdi
Aydın genelindeki yağışlar zeytin üreticisini sevindirdi
Aydın genelindeki yağışlar zeytin üreticisini sevindirdi

Zeytin, Mevla, Yağan, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın genelindeki yağışlar zeytin üreticisini sevindirdi - Son Dakika


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