Aydın Germencik'te zabıta ara tatil sonrası okul önlerinde nöbet tuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Germencik ilçesinde zabıta ekipleri, ara tatil sonrası okul çevreleri ve yaya geçitlerinde öğrenci güvenliği için tedbir aldı. Ekipler, öğrenciler okul girişlerini tamamlayana kadar okul önlerinde nöbet tuttu; Başkan Burak Zencirci tüm öğrencilere başarılı bir dönem diledi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde ara tatilin sona ermesinin ardından ders başı yapan öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla zabıta ekipleri okul önlerinde görev yaptı.
Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevreleri ve yaya geçitlerinde tedbir aldı. Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşması için görev yapan ekipler, çocukların okul girişlerini tamamlamasına kadar nöbet tuttu. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, zabıta ekiplerinin her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi ara tatil sonrasında da okul önlerinde görev başında olduğunu belirtti. Zencirci, tüm öğrencilere sağlıklı, başarılı ve güzel bir eğitim dönemi diledi.
Kaynak: İHA
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