Aydın'ın Germencik ilçesinde ara tatilin sona ermesinin ardından ders başı yapan öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla zabıta ekipleri okul önlerinde görev yaptı.

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevreleri ve yaya geçitlerinde tedbir aldı. Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşması için görev yapan ekipler, çocukların okul girişlerini tamamlamasına kadar nöbet tuttu. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, zabıta ekiplerinin her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi ara tatil sonrasında da okul önlerinde görev başında olduğunu belirtti. Zencirci, tüm öğrencilere sağlıklı, başarılı ve güzel bir eğitim dönemi diledi.