Aydın haberi | Didim Belediyesi Almanya'daki kardeş şehir heyetini ağırlıyor - Son Dakika
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Aydın haberi | Didim Belediyesi Almanya'daki kardeş şehir heyetini ağırlıyor

07.10.2022 09:23
Aydın haberi | Didim Belediyesi Almanya'daki kardeş şehir heyetini ağırlıyor

Aydın haberi: 1994 yılında Didim Belediyesi ile kardeş şehir olan Almanya'nın Laubach kentinden gelen heyet, Didim Belediyesi tarafından karşılandı.

1994 yılında Didim Belediyesi ile kardeş şehir olan Almanya'nın Laubach kentinden gelen heyet, Didim Belediyesi tarafından karşılandı.

Didim ile Almanya'nın Laubach kenti arasında 28 yıldır süre gelen kardeş şehir anlaşması ile aralarında Laubach Belediye Başkanı Mathias Meyer, Eski Belediye Başkanı Peter Kulüp, Kardeş şehir dernek başkanı Doris Kircher, Türk-Alman Derneği Başkan Yardımcısı Ayhan Zeybek, ile çok sayıda davetlinin yer aldığı heyet Didim'e geldi. Başkanlık makamında ağırlanan heyeti Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ile Zeynel Şener, konuklarını kapıda karşılayarak çiçek verdi.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Kardeş şehir heyetini Didim'de ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, yıllardır süre gelen bir kardeşliğin devam ettiğini ifade ederek, karşılıklı fikir alış verişlerinde önemli olduğunu dile getirdi.

Laubach Belediye Başkanı Mathias Meyer ise 25 yıldan fazla süre gelen kardeş şehir ilişkilerinin güzel olduğunu ifade ederek "Ben ilk kez Didim'e geldim. Daha önce iki kez Türkiye'ye gelmiştim. Pandemi sebebiyle bu ziyaretler olamadı. Bundan sonra güzel ilişkiler kurulacağına inanıyorum. Didim 25 senede çok büyük gelişme gösterdi. Biz daha küçüğüz; bizim kentimizde 1300 yıllık bir kent ve turizm kenti. Bu noktada bizim kalbimiz her zaman sizinle; burada olmak bizim için şeref, mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretin sonunda Laubach Belediye Başkanı Mathias Meyer kentine özel getirdiği hediyelere Başkan Atabay'a ve Başkan yardımcılarına verirken, Başkan Atabay'da Didim'e özel hazırlanan hediyeleri kardeş şehrin belediye başkanına ve gelen heyete takdim etti.

Bir haftalık Didim ziyaretinde kardeş şehirden gelen Alman heyetin bir hafta boyunca Didim'de ağırlanacağı öğrenilirken hem resmi kurumlara hem de kültürel geziler yapacakları öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Almanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın haberi | Didim Belediyesi Almanya'daki kardeş şehir heyetini ağırlıyor - Son Dakika

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