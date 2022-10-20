Aydın haberleri! Germencik'te servis araç şoförlerine yönelik eğitim verildi - Son Dakika
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Aydın haberleri! Germencik'te servis araç şoförlerine yönelik eğitim verildi

20.10.2022 10:45
Aydın haberleri! Germencik'te servis araç şoförlerine yönelik eğitim verildi

Aydın habere göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, Germencik ilçesi genelinde servis aracı şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, Germencik ilçesi genelinde servis aracı şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Germencik'te 50 ihale edilen taşımalı servis araç şoförü ile servis araçlarına yönelik olarak, öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla sürücülere yönelik seminer gerçekleştirildi. Seminer, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin katılımıyla oluşturulan komisyon marifetiyle gerçekleştirildi. Okul servis araçları yönetmeliği hükümlerine göre yapılan seminerde, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği şartlarının uygun olup olmadıkları konularında bilgi verilmiş ve servis süresince yapılması gerekenler konusunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022-2023 Eğitim Öğretim dönemi içerisinde okul müdürleri, okul servis şoförleri ve araçlarına yönelik seminer ve toplantılar çalışma takvimi içerisinde devam edecektir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aydın haberleri! Germencik'te servis araç şoförlerine yönelik eğitim verildi - Son Dakika

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