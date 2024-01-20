Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Yaya Geçitlerinde Eğitim Gerçekleştirdi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçitlerinden yayalara ve sürücülere yönelik eğitim gerçekleştirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırılması hedefiyle gerçekleştirilen uygulamalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Efeler ilçesi Kent Meydanı Abide Kavşağı çevresi yaya geçitlerinde yayalara ve sürücülere yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi. Sürücülere trafik ışığının bulunmadığı yaya geçitlerinde ilk geçit hakkını yayalara vermeleri gerektiği bildirilirken, yayalara ise karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarına riayet etmeleri, cep telefonu ile ilgilenmemeleri, birlikte yürüdükleri kişi ile konuşmaya ara verip yola odaklı olmaları konularında bilgilendirme yapıldı. Sürücü ve yayalara yapmış oldukları hatalar anlatılarak tekrar etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. - AYDIN