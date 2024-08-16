Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne atandı

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen atama kararlarına göre Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici Emniyet Genel Müdürlüğü emrine, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ise Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi. Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. - AYDIN