Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi\'nde öğrencilere bilgilendirme yaptı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adnan Menderes Üniversitesi İsabeyli yerleşkesinde açılan stantta öğrenciler çeşitli konular hakkında bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliği için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürürken bir yandan da çeşitli noktalarda açtığı stantlar ile de vatandaşları bilgilendiriyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Adnan Menderes Üniversitesi İsabeyli yerleşkesinde stant açılarak açılarak üniversite öğrencileri bilgilenmelerde bulunuldu. KADES Uygulaması, Kadına El Kalkamaz, çevre bilincinin oluşturulması, siber zorbalık ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında öğrencilere çeşitli bilgiler veren ekipler durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtıp, pankart açtı. Öğrenciler de kendilerine bilgi vererek sorularını yanıtlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN