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Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 1. Dönem Toplantısı Yapılacak - Son Dakika
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Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 1. Dönem Toplantısı Yapılacak

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 1. Dönem Toplantısı, Aydın'ın istihdamından yatırımlarına kadar birçok projenin görüşüleceği bir platform olacak.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu\'nun 2024 yılı 1. Dönem Toplantısı Yapılacak
22.01.2024 - 09:46,  Güncelleme: 09:51
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Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 1. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

Aydın'ın istihdamından yatırımlarına kadar birçok projenin görüşüldüğü Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 1. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenecek yılın ilk toplantısında, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirilecek. Aydın genelinde 2023 yılında uygulanan projelerin de görüşüleceği toplantıya Vali Canbolat'ın yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Kaymakamlar, Yatırım Bölge ve İl Müdürleri, Meslek Kuruluşları, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri de katılacak.

Kurul Başkanı Vali Yakup Canbolat'ın açılış konuşmasının ardından, toplantıda 12 aylık dönemin değerlendirilmesi, izleme ve koordinasyon çalışmaları, uygulamada karşılaşılan sorun ve darboğazlar da görüşülecek. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 1. Dönem Toplantısı Yapılacak - Son Dakika
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