Aydın İl Müftülüğü Erkek Hafızlık Yatılı Kur\'an Kursu\'nun İnşaatı Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı devam eden Aydın İl Müftülüğü Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun inşaatı sürüyor.
Girne Mahallesi'nde 2 bin 182 metrekarelik bir arsa üzerine kurulan Aydın İl Müftülüğü Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nun inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 5 bin 662 metrekarelik inşaat alanına sahip olan bu önemli proje, bölgedeki dini eğitim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Hayırseverlerin desteği ile süren proje kapsamında, modern mimariye sahip binaların yanı sıra öğrencilerin konforunu ve güvenliğini ön planda tutan donanımlar da yer alacak. 12 sınıf, 150 yatak ve 350 yemekhane kapasitesi bulunan içerisinde spor salonu, el sanatları atölyesi, konferans salonu, yüzme havuzu, mescid ve kütüphanenin bulunduğu 6 katlı Kur'an Kursu'nun su basman betonu düzenlenen programla ile atıldı.
Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Tamamen hayırseverlerin ve Aydınlıların desteği ile yükselmekte olan inşaatımızı inşallah kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Burası bizim için çok kıymetli yerlerden bir tanesi. Ne kadar erken bitirebilirsek o kadar iyi olacak ve hemen vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Din hizmetini sunacak olan kardeşlerimizi burada büyük bir özveri ile yetiştirmeye gayret göstereceğiz. Rabbim inşaatımızı kazasız belasız bir şekilde bitirmeyi nasip eylesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuşarak hayırseverleri Kur'an Kursu inşaatına destek olmaya davet etti.
Aydın İl Müftüsü Güneş konuşmasının ardından edilen dua eşliğinde Aydın Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ile birlikte butona basarak Aydın Erkek hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun su basman betonu atma işlemini başlattı. - AYDIN
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