Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Bayramlaşma Töreni Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Bayramlaşma Töreni Düzenledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Bayramlaşma Töreni Düzenledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde bayramlaşma töreni düzenledi. Törene müdürlük personelleri ve aileleri katıldı. İl Sağlık Müdürü Şenkul, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar temennisinde bulundu.

15.04.2024 12:42  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.Eser Şenkul ev sahipliğinde, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Halk Sağlığı Hizmetleri, Personel Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcıları ile birlikte müdürlük personelleri katıldı. Personellerin ve ailelerinin geçmiş bayramını tebrik eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Aydın, Kamu, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Bayramlaşma Töreni Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 05:25:22. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Bayramlaşma Töreni Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement