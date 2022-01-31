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Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası'ndaki toplantıya katıldı - Son Dakika

Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası'ndaki toplantıya katıldı

31.01.2022 13:37
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası'ndaki toplantıya katıldı

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Kuşadası Devlet Hastanesini ve Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, 2021 yılı genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Kuşadası Devlet Hastanesini ve Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, 2021 yılı genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İlk olarak Kuşadası Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Türker Yılmaz tarafından hastanede yürütülen sağlık turizmi ile ilgili ve 2021 yılı hastane verilerini içeren detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca hastanenin genel işleyişleri, bütçe ve mali durumu, Covid salgın sürecindeki çalışmalar, aşı uygulamaları ve benzeri konular da ele alındı. 2022 yılında yapılacak olan çalışmalarında planlandığı toplantıda nitelikli sağlık hizmeti sunumunun sürekliliğinin sağlanmasıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, ayrıca yoğun bakım ve servisleri ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, sağlık çalışanlarına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kuşadası Devlet Hastanesi Değerlendirme toplantısı sonrası Açıkgöz ve hizmet başkanları Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sedat Ekiz tarafından yapılan sunum eşliğinde ilçe bazında pandemi süreci çalışmaları, aşı oranları, rutin sağlık hizmetleri ile ilgili konular ve istatistiki veriler ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN

Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası'ndaki toplantıya katıldı
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası'ndaki toplantıya katıldı
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası'ndaki toplantıya katıldı
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası'ndaki toplantıya katıldı

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İl Sağlık Müdürü, Osman Açıkgöz, Kuşadası, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası'ndaki toplantıya katıldı - Son Dakika


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