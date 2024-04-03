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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, personeliyle iftar programında buluştu - Son Dakika
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Yerel

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, personeliyle iftar programında buluştu

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, personeliyle iftar programında buluştu

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ramazan ayı dolayısıyla Aydın Devlet Hastanesi personeli ile iftar programında bir araya geldi. Şenkul, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına ve karşılaştıkları zorluklara değinerek teşekkürlerini iletti. İftar programında sağlık sektöründeki güncel konular ve hastane çalışmaları üzerine fikir alışverişi yapıldı.

03.04.2024 09:37
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ramazan ayı dolayısıyla Aydın Devlet Hastanesi personeli ile iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferini hissetmek ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmek amacıyla düzenlenen iftar programına katılan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastane personeliyle birlikte orucunu açtı. Programda, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına ve karşılaştıkları zorluklara değinen Dr. Şenkul, onların motivasyonunu artırmak ve moral sağlamak için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak yoğun emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

Aydın Devlet Hastanesi personeli de, kendileri için düzenlenen iftar programından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. İftarın ardından birlikte yapılan sohbet ortamında, sağlık sektöründeki güncel konular ve hastane çalışmaları üzerine fikir alışverişi yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Şenkul'a iftar programında; kamu hastaneleri, sağlık hizmetleri, personel hizmetleri, destek hizmetleri başkanı ve başkan yardımcıları, hastane yönetimi ile hastanede nöbet tutan personeller eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, personeliyle iftar programında buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, personeliyle iftar programında buluştu - Son Dakika
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