Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Başkanlığında İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Hizmet başkanları, hizmet başkan yardımcıları, kamu hastaneleri başhekimleri ve ilçe sağlık müdürlerinin katılımı ile çevrimiçi düzenlenen toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun selamlarını hastane başhekimleri ve ilçe sağlık müdürlerine iletildi. Şenkul, ilerleyen dönemde kamu hastanelerinde ve birinci basamak sağlık tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri, yapılacak çalışmalar, hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, Bakanlık tarafından kısa, orta, uzun vade uygulanacak planlamalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. - AYDIN