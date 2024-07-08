Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Başkanlığında İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Başkanlığında İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Başkanlığında İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, hizmet başkanları, hizmet başkan yardımcıları, kamu hastaneleri başhekimleri ve ilçe sağlık müdürlerinin katılımıyla çevrimiçi bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun selamları iletilerek, kamu hastanelerinde ve birinci basamak sağlık tesislerinde sunulacak hizmetler, çalışmalar ve memnuniyetin artırılması için yapılacak planlamalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

08.07.2024 09:28
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Hizmet başkanları, hizmet başkan yardımcıları, kamu hastaneleri başhekimleri ve ilçe sağlık müdürlerinin katılımı ile çevrimiçi düzenlenen toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun selamlarını hastane başhekimleri ve ilçe sağlık müdürlerine iletildi. Şenkul, ilerleyen dönemde kamu hastanelerinde ve birinci basamak sağlık tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri, yapılacak çalışmalar, hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, Bakanlık tarafından kısa, orta, uzun vade uygulanacak planlamalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Başkanlığında İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Başkanlığında İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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