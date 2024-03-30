Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastane personelleri ile iftar ve sahurda buluştu

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki personeller ile iftar, 112 Acil Acil Çağrı Merkezi personeli ile sahurda bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ilk olarak Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlık personel ile iftarda bir araya gelen Şenkul'a Kamu Hastaneleri, Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetleri Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Hastane Yönetimi ile hastanede nöbet tutan personeller eşlik etti.

Şenkul, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Başkan Yardımcısı ve İl Ambulans Servisi Başhekimi ile birlikte de sahur vaktinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek Acil Sağlık Hizmetleri personelleri ile aynı sofrada buluştu.

Ziyaretlerinde sağlık personelleri ile sohbet eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, yürütülen hizmetler hakkında bilgi alarak personellere özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi. - AYDIN