Aydın İl Sağlık Müdürü Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden Hastaları Ziyaret Etti

Yerel

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Buharkent ilçesinde Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden hizmet alan hastaları evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden ve evde sağlık hizmetinden faydalanan hastaların genel durumları hakkında hastane başhekiminden bilgi alarak hastalarla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Aldıkları hizmetlerden memnun olduklarını dile getiren hasta ve yakınları İl Sağlık Müdürü Şenkul'a ve Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerine teşekkür etti. Şenkul, evde sağlık hizmetleri ekiplerine yürüttükleri gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı, Buharkent Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Müdürü eşlik etti. - AYDIN