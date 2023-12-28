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Aydın İl Sağlık Müdürü Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerini Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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Aydın İl Sağlık Müdürü Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerini Ziyaret Ediyor

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından takip edilen hastalara ziyaretlerini sürdürüyor. İncirliova ilçesindeki aileleri ziyaret eden Şenkul, hastaların durumları hakkında bilgi alıyor ve sağlık ekibine teşekkür ediyor.

Aydın İl Sağlık Müdürü Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerini Ziyaret Ediyor
28.12.2023 - 13:13,  Güncelleme: 13:21
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından tedavi ve bakım süreçleri takip edilen hastalara ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında İncirliova ilçesi Sandıklı ve Zafer Mahallelerinde ikamet eden aileleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hasta yakınları ve hastalarla sohbet ederek tedavilerini yapan sağlık ekibinden durumları hakkında bilgi aldı. Evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, "İlimizde evde sağlık hizmeti alan 7 bini aşkın kayıtlı hastamız var. Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerimiz takiplerini düzenli olarak yapıyor, ziyaretlerine gidiyor, tedavileri ile yakından ilgileniyoruz. Evde Sağlık Ekiplerimizle binlerce hasta ve yakının daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Şenkul, evde sağlık hizmetleri ekibimize yürüttükleri gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vatandaşlar, aldıkları hizmetten son derece memnun kaldıklarını ifade ederek İl Sağlık Müdürü nezdinde Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerine teşekkürleri etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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