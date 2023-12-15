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Aydın İl Sağlık Müdürü Nazilli'deki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu inceledi - Son Dakika
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Aydın İl Sağlık Müdürü Nazilli'deki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu inceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Nazilli ilçesinde yapımı tamamlanan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yapılan çalışmaları inceledi. Yeni binaya taşınacak olan istasyon, sağlık ekiplerinin vakalara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak.

Aydın İl Sağlık Müdürü Nazilli\'deki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu\'nu inceledi
15.12.2023 - 10:00,  Güncelleme: 10:00
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Nazilli ilçesinde yapımı tamamlanan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

Her geçen gün büyüyen sağlık altyapısı ile dikkatleri üzerine çeken Aydın'da, sağlık yatırımları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ilçe ziyaretlerinde hız kesmeyen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Nazilli ilçesinde yapımı tamamlanan ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yapılan çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul, "Nazilli 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yapımı tamamlanan yeni binaya taşınması ile bölgedeki vakalara müdahale noktasında zamanla yarışan sağlık ekiplerimiz çok daha hızlı ulaşarak, vakalara müdahalede bulunabileceklerdir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aydın İl Sağlık Müdürü Nazilli'deki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu inceledi - Son Dakika


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