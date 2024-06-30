Aydın İl Sağlık Müdürü, orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Aydın İl Sağlık Müdürü, orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü, orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuşadası ilçesinde meydana gelen orman yangınında dumandan etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette sağlık durumları hakkında bilgi alan Şenkul, yangın bölgesinde görev yapan ekiplere ve sağlık personellerine kolaylıklar diledi. Ayrıca, yangına müdahale için görevlendirilen ekiplerin ve hastanelerin hazır olduğunu belirtti.

30.06.2024 15:19
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuşadası ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale ederken dumandan etkilenen vatandaşları tedavi gördükleri Kuşadası Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Hizmetleri Başkan ve Yardımcısı ile hastane yönetiminin eşlik ettiği ziyarette vatandaşların ve ekiplerin sağlık durumları hakkında hekimlerden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yangın bölgesinde etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak yangın söndürme ekiplerine ve sağlık personellerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İl Sağlık Müdürü Şenkul, yangının ilk başladığı andan itibaren yangına müdahale eden ekiplerin ve yangına maruz kalan vatandaşların ilk sağlık müdahalelerini yapmak üzere 10 adet 112 Acil Sağlık ekibi, 2 adet UMKE timi, 1 Acil Müdahale Aracı, 1 UMKE Lojistik aracı ve 41 sağlık personelinin yangın bölgesine görevlendirildiğini, hastanelerin bölgede hazır vaziyete getirildiğini ve gerekli tedbirler alındığını belirtti. Şenkul, "Yangından etkilenen Aydınımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangına karşı mücadele veren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İl Sağlık Müdürü, orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

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