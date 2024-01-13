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Aydın İl Sağlık Müdürü, Personellere Teşekkür Belgelerini Takdim Etti - Son Dakika
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Aydın İl Sağlık Müdürü, Personellere Teşekkür Belgelerini Takdim Etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, müdürlük bünyesinde görev alan idari ve teknik personeller ile bir araya gelerek gösterdikleri özveri ve çalışmalarından dolayı teşekkür edip teşekkür belgelerini takdim etti. Şenkul, birimlerde görevli personelin yerine getirdiği görevleri özveriyle sürdürmeleri ve gösterdikleri özen için teşekkür ederek teşekkür belgeleriyle ödüllendirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürü, Personellere Teşekkür Belgelerini Takdim Etti
13.01.2024 - 09:51,  Güncelleme: 09:54
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, müdürlük bünyesinde görev alan idari ve teknik personeller ile bir araya gelerek gösterdikleri özveri ve çalışmalarından dolayı teşekkür edip teşekkür belgelerini takdim etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul müdürlük bünyesinde çalışan ve hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde sunulabilmesi adına görev yapan teknik ve idari personeller ile bir araya geldi. Şenkul, bu kapsamda birimlerde görevli personelin yerine getirdiği görevleri özveriyle sürdürmeleri ve gösterdikleri özen için teşekkür ederek teşekkür belgeleri takdim etti. Teşekkür belgeleriyle ödüllendirilen birimlerde görevli personel ise Şenkul'a teşekkür ederek görevlerini layıkıyla yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aydın İl Sağlık Müdürü, Personellere Teşekkür Belgelerini Takdim Etti - Son Dakika


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