Aydın İl Tarım Müdürlüğü kadın personelleri bilgilendirildi - Son Dakika
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Aydın İl Tarım Müdürlüğü kadın personelleri bilgilendirildi

30.05.2022 11:07
Aydın İl Tarım Müdürlüğü kadın personelleri bilgilendirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın personele yönelik kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla eğitim düzenlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın personele yönelik kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla eğitim düzenlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi ile Sağlık İl Müdürlüğü'nün olarak kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla eğitim düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü İncir Toplantı Salonu'nda il müdürlüğü personeline eğitim düzenlenen eğitime müdürlükte görev yapan kadın personeller katıldı. 73 kadın personele İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Beyza Kervan tarafından; kanser, otizm, anne sütü ve emzirmenin önemi, menopoz, sağlıklı beslenme, diyabet, gibi konularında bilgi verildi. - AYDIN

Aydın İl Tarım Müdürlüğü kadın personelleri bilgilendirildi
Aydın İl Tarım Müdürlüğü kadın personelleri bilgilendirildi
Aydın İl Tarım Müdürlüğü kadın personelleri bilgilendirildi
Aydın İl Tarım Müdürlüğü kadın personelleri bilgilendirildi

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Kaynak: İHA

Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın İl Tarım Müdürlüğü kadın personelleri bilgilendirildi - Son Dakika


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