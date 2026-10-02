Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil üreticilerine Ekim takvimini hatırlattı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil üreticilerini Ekim ayında bahçelerinde gerçekleştirmeleri gereken kültürel ve biyolojik mücadele uygulamalarına karşı uyardı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, turunçgil bahçelerinde sağlıklı ağaçlar ile kaliteli ve yüksek verimli meyveler elde edilebilmesi için Ekim ayı mücadele planı doğrultusunda gerekli uygulamaların zamanında gerçekleştirilmesinin önem taşıdığı belirtildi. Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ekim Ayı Turunçgil Tarım Takvimi doğrultusunda üreticilerin bahçelerindeki çalışmaları zamanında yapmaları istendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı üretim, kaliteli ürün ve sürdürülebilir tarım için üreticilerin mücadele takvimindeki önerileri takip etmeleri çağrısında bulundu. Ekim ayı takviminde turunçgil bahçelerinde ay içerisinde yapılması gereken bakım ve bitki sağlığı uygulamalarına ilişkin üreticilere yol gösterici bilgiler yer alıyor. Yetkililer, turunçgil bahçelerinde yapılacak kültürel ve biyolojik mücadele çalışmalarının zamanında uygulanmasının ürün kalitesi ve verim açısından önem taşıdığına dikkat çekti.