Aydın İlçe Müftüsü kahvehanelerde vatandaşlarla buluşuyor

Yerel

Aydın'ın Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun kırsal mahallelerde kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşup dini konularda sohbet edip kendisine yöneltilen sorularını yanıtlıyor.

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, Moralı ve Ovakarağaç Mahalle kahvehanesinde vaaz irşat programında bulundu. İlçe Müftüsü Coşkun Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle 'Ramazan ayı' hakkında sohbette bulunarak, İlçe Müftülüğü'nün hizmetlerinden bahsetti. Coşkun, katılım sağlayan Moralı ve Ovakarağaç Mahalle halkına ve Moralı Cami İmam Hatibi Recep German ve Ovakarağaç Mahalle Cami İmam Hatibi Fatih Gedikli'ye teşekkür ederek kahvehane programlarının devam edeceğini belirtti. - AYDIN