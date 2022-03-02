Aydın'ın alt yapısı ASKİ'nin çalışmaları ile güçleniyor - Son Dakika

Aydın'ın dört bir yanında altyapı hizmetlerini planlı bir şekilde sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, yenilenmiş ve güçlendirilmiş altyapı ağları oluşturuyor. Bu kapsamda kalıcı yatırımlara imza atan ASKİ Genel Müdürlüğü, eş zamanlı olarak birçok noktada; içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hat çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çözüm odaklı çalışmalarla yatırımları hayata geçiren ASKİ ekipleri, hem mevcut hatları yeniliyor hem de yeni ağlar oluşturuyor. ASKİ ekiplerinin çalışma takvimi doğrultusunda; Efeler'in Savrandere Mahallesi'nde, Koçarlı'nın Bıyıklı Mahallesi'nde ve Yenipazar'ın Karacaören Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattı yapım çalışmaları yapılıyor. İçme suyu hatlarına yeni kaynaklar oluşturmak ise Kuyucak'ın Başaran Mahallesi'nde içme suyu kaynak drenaj çalışması gerçekleştiriliyor.

Yağmur suyu hatlarının iyileştirilmesi ve yeni hatlar oluşturulması için yapılan çalışmalar kapsamında, ASKİ ekiplerince Karpuzlu'nun Hatipkışla Mahallesi'nde ve Köşk ilçesi Gökkiriş Mahallesi'nde yağmur suyu hattı yapım işlerine devam ediliyor.

Gelişen kentin artan ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapı ağına yeni yatırımlar yapan ASKİ ekipleri; Efeler'in Ata Mahallesinde, İncirliova'nın Acarlar mahallesinde, Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi ve Güzelçamlı Mahallesi'nde hat yapım çalışması gerçekleştiriyor.

ASKİ'nin mahallelerinde gerçekleştirdiği hızlı, etkin ve çözüm odaklı hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN