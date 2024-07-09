Aydın'ın Buharkent İlçesinde Doğalgaz Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Aydın'ın Buharkent İlçesinde Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Aydın\'ın Buharkent İlçesinde Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Aydın'ın en uzak ve en küçük ilçeleri arasında yer alan Buharkent'te doğalgaz çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Mehmet Erol, sosyal medya hesabından yapılan çalışmaları duyurdu ve halka doğalgazın rahatlığı ve konforuyla tanışacakları müjdesini verdi.

09.07.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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Aydın'ın en uzak ve en küçük ilçeleri arasında yer alan Buharkent'te doğalgaz çalışmaları başladı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde son yıllarda yapılan yatırımlarla enerji, sanayi, turizm, eğitim ve sosyal alanda büyük ivme kazanan ilçede büyümeyle birlikte yatırım planlamaları da artarak devam ederken doğalgaz çalışmalarında da sona gelindi. Her geçen gün yeni projelerle ilçeye değer katmaya devam eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, geçtiğimiz aylarda meclisten geçen doğalgaz onayının ardından çalışmalar için sosyal medya hesabından ilk kazmanın vurulduğunu açıkladı.

"Söz verdik yapıyoruz"

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğalgaz için ilk kazmayı vurduk. Doğalgaz tesisi inşaatı başladı. 2024 yılında doğal gazı kullanacağımız sözünü vermiştik. Bu kapsamda 3 Eylül Mahallesi'nde başlayan doğal gaz çalışmamız ile birlikte çalışmalarımız kesintisiz devam edecek ve tüm Buharkent doğalgaza kavuşacaktır. Buharkent halkımızın tamamı doğalgazın rahatlığı ve konforu ile tanışacak. Tüm hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Söz verdik, yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Buharkent İlçesinde Doğalgaz Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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