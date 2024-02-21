Aydın\'ın Buharkent ilçesinde Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark için temel atıldı

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde uzun yıllardır yapımı engellenen vizyon projesi olan Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark'ın temeli törenle atıldı.

İlçe merkezinde yer alan İstiklal İlköğretim Okulu'nun depreme dayanıksız olması nedeniyle Buharkent Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolün ardından belediyeye devredilen alanda 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern kapalı pazaryeri ve katlı otopark için ilk harç törenle döküldü. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine İlçe Kaymakamı Cuma Omurca başta olmak üzere AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Arı, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, partililer, vatandaşlar ve projeyi yürüten firma yetkilileri katıldı.

"Şehrin geleceğini şekillendirecek proje"

Buharkent'in çehresini değiştirecek olan Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark Projesi'nin uzun yıllardır beklendiğini ifade eden bir konuşma yapan Başkan Mehmet Erol: "Bugün, heyecanla ve büyük bir mutlulukla beklediğimiz temeli atmanın gururunu yaşıyoruz. Buharkent kapalı pazar yeri ve katlı otoparkımız, Buharkent'in geleceği için önemli bir yatırımdır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Buharkent'in ekonomisi ve sosyal hayatı daha da güçlenecektir. Pazar yerimiz ile birlikte kent meydanımız da yapılacak projelerimiz arasında yer almaktadır. Projemiz ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"8 kez ihaleye çıktı"

Projenin uzun yıllar muhalefet tarafından engellendiğini ancak 8. ihalede sonuca gidildiğini ifade eden Başkan Erol, "Bu proje, 2014 seçimlerinde vaat ettiğimiz bir projeydi. Buharkent Merkez 2324 parselde kayıtlı 2 bin 553 metrekare alana sahip eski İstiklal İlkokulu'nun arsası belediyemize devroldu. Onun karşılığında da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 24 sınıflı Anadolu Lisesi yaptık. Tabii ki 2019 yılı seçimlerinden önce de inşaata başlamak amacıyla borçlanma için belediye meclisimize başvurmuştuk. Ancak salt çoğunluğumuz olmadığı için muhalefetten destek alamadık ve maalesef proje yine kaldı ve proje engellendi. 2019 sonrasında da okul ve pazaryeri için borçlanmaya yine engel olmak istediler ve ret oyu kullandılar. Ama bu sefer sayıları yeterli olmadığı için projeyi onaylattık. Bu kez muhalefet başarıya ulaşamadı. 6 milyon TL borçlanma ile 5 sene önce yapılacak bir projeyi biz 5 sene gecikmeli başladık. O dönemde 6 milyon TL iken şu an yaklaşık 80 milyonluk bir maliyet söz konusu oldu. Dolayısıyla belediyemiz bütçesine maalesef böyle bir ekstra yük ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Kaymakam Cuma Omurca ise, "Yaklaşık 5 aydır Buharkent'te görev yapmaktayım. Geldiğimden beri en çok konuşulan konuların başında kapalı pazaryeri ve otoparkla ilgili mesele geliyordu. Bu temel atma töreninde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah ilçemize hayırlı ve uğurlu olur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN