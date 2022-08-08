Aydın'da dehşet olay! Tartıştığı kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıktı - Son Dakika
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Aydın'da dehşet olay! Tartıştığı kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıktı

08.08.2022 18:24

Aydın'ın Çine ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı, emniyet müdürlüğü önüne giderek kafasına sıktı. Zanlı, olay yerinde yaşamını yitirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çine Hamitabay Mahallesi 277. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında Yaşar Meke ve Gökhan Özdemir arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gökhan Özdemir, yanındaki tabancayla Yaşar Meke'yi vurarak ağır yaraladı.

Tartıştığı kişiyi öldürdü, daha sonra emniyetin önüne giderek intihar etti

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Meke'ye ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tartıştığı kişiyi öldürdü, daha sonra emniyetin önüne giderek intihar etti

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

Yaşanan olay sonrası Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelen Gökhan Özdemir, burada birini öldürdüğünü söyleyip, başına dayadığı tabancayı ateşledi. Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, hastanede tedavi altına alınan Meke de doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartıştığı kişiyi öldürdü, daha sonra emniyetin önüne giderek intihar etti
Tartıştığı kişiyi öldürdü, daha sonra emniyetin önüne giderek intihar etti
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Aydın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da dehşet olay! Tartıştığı kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da dehşet olay! Tartıştığı kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıktı - Son Dakika
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