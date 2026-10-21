Aydın\'ın Germencik ilçesine yeni Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Çağrı Yılmaz atandı

Aydın'ın Germencik ilçesine yeni Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Çağrı Yılmaz atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı görevine, ilçede Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Furkan Çağrı Yılmaz atandı. Yılmaz, görevi daha önce yürüten İbrahim Ethem Özcan'ın yerine geçti ve ilk ziyaretini Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'a yaptı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı görevine, ilçede Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Furkan Çağrı Yılmaz getirildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde değişiklik yaşandı. Germencik'te Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Furkan Çağrı Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Yılmaz'ın yeni görevlendirmesiyle birlikte Germencik Adliyesi'nde başsavcılık görevini yürüten isim değişirken, görevi daha önce İbrahim Ethem Özcan'ın yürüttüğü öğrenildi. Ayrıca yeni görevine başlayan Yılmaz, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'a gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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