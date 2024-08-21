Aydın'ın Karacasu ilçesinde Afrodisias Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları incelendi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Afrodisias Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları incelendi

Aydın\'ın Karacasu ilçesinde Afrodisias Antik Kenti\'nde devam eden kazı çalışmaları incelendi

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Afrodisias Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Kazı alanında bulunan yeni eserler ve restorasyon süreci hakkında detaylı bilgiler verildi.

21.08.2024 10:31
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer alan Afrodisias Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Afrodisias Antik Kenti, barındırdığı tarihi ve kültürel zenginliklerle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alırken, bu kapsamda yapılan kazı çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu ve beraberindeki heyet kazı alanı ziyaret etti. Kazı alanında yapılan incelemelerde, Kazı Başkanı Prof. Dr. Roland R. R. Smith ve Kazı Başkan Yardımcısı Serra Somersan tarafından detaylı bilgiler verildi. Ekip, bu sezon bulunan yeni eserler, Kyvele Evi'ndeki çalışmalar ve restorasyon süreci hakkında bilgilendirildi. Kaymakam Gündoğdu, kazıların bölge turizmine ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağladığını belirterek kazı ekibine kolaylıklar diledi.

Kaymakam Mehmet Gündoğdu'ya ziyaretinde; Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan, Hakim Furkan Darendeli ve Müze Müdürü Tenzile Uysal de eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Karacasu ilçesinde Afrodisias Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları incelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Karacasu ilçesinde Afrodisias Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları incelendi - Son Dakika
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