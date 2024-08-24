Aydın\'ın Köşk İlçe Belediye Meclis Üyesi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Köşk İlçe Belediye Meclis Üyesi Mustafa Latif Orhan uykusunda rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Orhan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Köşk Belediye Meclis Üyesi Mustafa Latif Orhan (58) uykusunda aniden fenalaştı. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Orhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Orhan'ın ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Orhan'ın cenazesinin 24 Ağustos Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Köşk ilçesi Çarşı Camii'nden kaldırılarak Ilıdağ Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - AYDIN