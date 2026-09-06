Aydın\'ın kurtuluşunun 104. yılında Özlem Çerçioğlu\'nun klibi sosyal medyada beğeni topladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip yayımladı. Kurtuluş gününün ruhunu yansıtan klip, sosyal medyada büyük beğeni toplarken izleyenleri duygulandırdı.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klipte, kentin kurtuluş mücadelesinin ruhu ve 7 Eylül'ün taşıdığı anlam ön plana çıkarıldı. "Yörük Ali Efeler, Çete Ayşeler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen kahramanlar efeler diyarı Aydın'ı esarete teslim etmedi" ifadelerinin de yer aldığı klip, Aydın'ın kurtuluş mücadelesini günümüze taşıdı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan klip kısa sürede vatandaşların beğenisini toplarken, çok sayıda kullanıcı da paylaşım ve yorumlarıyla 7 Eylül coşkusuna ortak oldu.