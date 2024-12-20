Aydın'ın tarihi ve kültürel değerleri dünyaya açılıyor - Son Dakika
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Aydın'ın tarihi ve kültürel değerleri dünyaya açılıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Latmos Tanıtım Merkezi ile Aydın'ın tarih, kültür ve doğa zenginliklerini uluslararası alanda tanıtıyor. Merkez, hem yerli hem de yabancı turistlerin bölgeyi keşfetmesine olanak sağlıyor.

20.12.2024 23:11
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Başkan Çerçioğlu'nun çalışmaları ile Latmos'un kapıları dünyaya açıldı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. 'Tarihin Babası' sıfatıyla tanınan Herodotos'un toprakları, "En güzel gökyüzünün altında ve en güzel iklime sahip yöre" sözleriyle tabir edilen Aydın'ın kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla dünyaya kapılarını açıyor.

Uygun iklim şartları, bereketli toprakları ve ulaşım kolaylıkları sebebiyle tarih öncesi dönemlerden itibaren çeşitli kültürlerin yerleşimine sahip olan Aydın'ın değerlerine Aydın Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor. Her ilçesinde eski ve kadim uygarlıkların kültürel izlerini barındıran, doğanın sunduğu eşsiz güzelliklere sahip Aydın, Başkan Çerçioğlu'nun çalışmalarıyla her yıl milyonlarca turistin uğrak noktası haline geliyor.

Latmos Tanıtım Merkezi tarihin kapılarını Aydın'dan dünyaya açıyor

2018 yılında Başkan Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan Latmos Tanıtım Merkezi faaliyetlerine devam ediyor.

İnsanlığın ortak mirası olan Latmos'un kapılarını dünyaya açarak bölgenin tanıtımına katkı sunan Latmos Tanıtım Merkezi, yerli ve yabancı turistlere bölgenin tarihini, ekolojisini ve doğasını tanıtıyor. Hırçın, sarp kayalıkların şekillendirdiği eşsiz bir doğa manzarası sunan Beşparmak Dağları ve gökyüzünün mavisi, suyun pırıltısı, yeşilin birleşmesiyle insana huzur yaşatan Bafa Gölü ile etrafı çevrili olan Latmos bölgesinin tanıtımı için turistlere rehberlik hizmeti de sunulan merkezde kaya sığınaklarına ve resimlerine ulaşımın kolay yolları da anlatılıyor. Bunların yanı sıra yürüme zorluğu çeken vatandaşlar için sanal gerçeklik gözlüğü ile bölgenin gezilmesi imkanı da Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Başkan Çerçioğlu: "Kentimizin değerlerini tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aydın'ın kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerinin dünyaya tanıtılması, turizme kazandırılması için projelerinin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak güzel kentimizin değerlerinin korunması ve tanıtılması adına yürüttüğümüz çalışmalar ile Aydınımızın değerlerinin kapısını tüm dünyaya açıyoruz. Uygarlığın beşiği, kültürlerin yeşerdiği bu topraklarda, gezilecek ve görülecek güzel yerlerde yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamak, hep birlikte daha da güzel bir Aydın'da yaşamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Latmos'un tanıtılması ve korunması tarih için büyük önem arz ediyor"

Latmos'u gezmek, bölgeyi tanımak ve tarihini öğrenmek için çıktığı turda güne Latmos Tanıtım Merkezi'nde başladığını belirten Alev Öztürk Ürek, "Latmos'tayız. Hayatımda ilk defa duydum ve geldim, çok memnun kaldım. Tarihi güzellik, kültürümüz, Mezopotamya'nın başlangıç noktası Her şeyiyle, doğasıyla çok güzel buralar. Bugün turumuza Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Latmos Tanıtım Merkezi'nden başladık. Sanal gerçeklik ile görmediğimiz tarihi yerleri, kültürlerimizi gördük. Biz burada eski bir uygarlığın olduğunu bilmiyorduk, onun sayesinde öğrendik. Eski insanların yaşadığı yerleri gördük, iç içe yaşadık, çok güzel bir uygarlık olduğunu gördük, doğayla iç içeydik. Çok güzeldi. Tanıtım merkezlerinin daha çok olmasını isterim. Tarihten bugüne gelen nesilden nesile geçsin, çocuklarımız ve torunlarımızda onları görsün isterim. Çünkü kültür bizim için çok önemli. Kültürümüze ve tarihimize, medeniyetimize sahip çıktığı için Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz, iyi ki varlar. Özlem Başkanımız iyi ki varlar, tarihimize çok güzel sahip çıkıyorlar" diye konuştu.

"Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz"

Latmos Tanıtım Merkezi'ni Aydın'a kazandırarak bölgenin tanıtılmasını ve korunmasını sağlayan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Fatma Varol ise " Türkiye'de böyle bir yerin olduğunu hiç bilmiyordum. İyi ki gelmişim dedim yani. Türkiyemiz de gerçekten gezmeye, görmeye değer verilecek çok yerimiz var, farkında değiliz. Gerçekten çok güzel düşünmüş Özlem Hanım. İyi ki bir merkez açmış. Sanal gerçekliği de çok beğendim, içindeymiş gibi yaşadım. Sanki o bölgeye geldim, mağaraya girdim, mağaranın içinde dolaştım. O hissiyatı verdi bana. Çok güzel düşünülmüş. Daha sonrasında da tarihin anlatıldığı tabloların hepsini okudum. Aydın bölgesinin bilinmesi lazım, biz bazen internetten Aydın'da gezilebilecek yerlere bakıyoruz. Gerçekten tanıtılması lazım, Özlem Başkanımız bunu da güzel yapıyor, emeğine teşekkür ediyoruz onun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın tarihi ve kültürel değerleri dünyaya açılıyor - Son Dakika

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