Başkan Zencirci\'den devesiyle ünlü Turanlar\'a deve heykeli

04.02.2026 16:34  Güncelleme: 16:37
Germencik ilçesinde, devecilik kültürünü simgeleyen deve heykeli, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta iletişim kuran ağaç ve Yörük dernekleri başkanları, kültürün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde develeriyle meşhur Turanlar Mahallesi girişine yaptırılan deve heykeli, davul ve zurna eşliğinde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa getirilen develer ise törene renk kattı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin, seçim öncesi mahalle sakinlerine verdiği söz doğrultusunda yaptırılan heykelin açılışına; Başkan Zencirci'nin yanı sıra Turanlar Mahalle Muhtarı Himmet İzmir, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Akkın Pazarlıoğlu, Yörük dernekleri başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Törende konuşan Turanlar Mahalle Muhtarı Himmet İzmir devecilik kültürünün Turanlar Mahallesi'nde yoğun olarak yaşatıldığını belirterek, "Deve sayısının en fazla Turanlar Mahallemizde olmasından dolayı seçim öncesinde Belediye Başkanımız Burak Zencirci'den rica ettik. 'Dedik devecilik kültürünü Turanlar yaşatıyor. Bunun eziyetini Turanlar çekiyorsa neden bir deve heykelimiz olmasın' dedik. Bu dünya bize geçmişimizden bize miras kalmadı. Gelecek nesillere aktarılmak için bir emanet. Bizler büyüklerimizden miras aldığımız bu devecilik kültürünü bizden sonraki nesillere devredebilmek için böyle bir talepte bulunduk. Germencik Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Zaman saman sosyal medyada eleştiriler var. Diyorlar ki 'Belediyenin ve muhtarlığın deve heykelinden başka yapacak bir şeyi yok mu?' elbette var. Ama bizim bir kültürümüz var. müzisyenleriyle ünlü Yeni Mahallede mesela davul zurna heykeli var. Çünkü oranın simgesi o. Denizli'nin horozu meşhur. Her yerde horuz heykeli var. Kardeşim bizim Turanlar'da deve heykeli olunca niye kursağınız kaldırmıyor. Niye eleştiriyorsunuz. Bu da Turanlar'ın bir sembolü. Eleştirseniz de dikeceğiz, eleştirmeseniz de dikeceğiz" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ise, yapılan çalışmanın yalnızca bir heykel değil, köklü bir kültürün temsili olduğunu vurgulayarak, "Bu heykel bir sanat eseri olmanın ötesinde, 100 yıllık bir Yörük geleneğinin simgesidir. Germencik, Türkiye'de deve güreşlerinin başladığı yer olarak bilinir. 1927 yılına ait deve güreşi fotoğrafları elimizde mevcut. Bu kültürü yaşatmak bizim görevimiz. Turanlar'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından heykelin üzerindeki örtü açıldı. Artık Turanlar Mahallesine gidenleri deve heykeli karşılayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

