Karacaörenli çocuklar Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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Karacaörenli çocuklar Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezdi

24.08.2022 11:50
Karacaörenli çocuklar Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezdi

Aydın'ın Yenipazar ilçesi kırsal Karacaören Mahallesi'nde Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim alan öğrenciler Koçarlı'daki Adnan Menderes Demokrasi Müzesini ziyaret ederek bilgi aldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesi kırsal Karacaören Mahallesi'nde Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim alan öğrenciler Koçarlı'daki Adnan Menderes Demokrasi Müzesini ziyaret ederek bilgi aldı.

Yenipazar ilçesi kırsal Karacaören Mahallesi'ndeki Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim alan öğrenciler Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan eşliğinde Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne Tuncer'in davetlisi olarak gelen öğrenciler Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer eşliğinde müzeyi gezdi. İl Müdürü Tuncer ve müze yetkilileri müze ve Menderes dönemi hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaret sonunda çocuklar adına Tuncer'e teşekkür eden Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan, "Görmek, bakmaktan daha fazlasını gerektirir. İl Kültür Müdürümüz Doç. Dr. Umut Tuncer, mahallemizdeki yaz Kur'an Kursu öğrencilerimizi misafir etti. Öğrencilerimiz müdürümüzün davetlisi olarak, Aydın Koçarlı Çakırbeyli'de bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesine ziyaret edip, yakından görme fırsatını buldular. Tarihi güzelliklerle dolu müzede yeni bilgiler öğrendiler. Müdürümüze öğrencilerimiz ve velilerimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacaörenli çocuklar Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezdi - Son Dakika

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