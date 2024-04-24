Aydın İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürü Rahmi Terzi, Tatilde Çobanlık Yapıyor - Son Dakika
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Aydın İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürü Rahmi Terzi, Tatilde Çobanlık Yapıyor

Aydın İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürü Rahmi Terzi, Tatilde Çobanlık Yapıyor

Aydın İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun müdürü Rahmi Terzi, yıllık iznini memleketi Kahramanmaraş'ta geçirerek çobanlık yapmaya devam ediyor. Terzi, çocukluğunda çobanlık yapmanın keyfini yaşadığını ve tatilini dağlarda sürü otlatarak geçirmeyi tercih ettiğini belirtti.

24.04.2024 09:04
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Aydın'ın en çok sevilen kurum müdürlerinden biri olan Aydın İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun Müdürü Rahmi Terzi, mütevazi yaşantısı ve özüne olan bağlığı ile görenleri şaşırtıyor. Yıllık iznini doğup büyüdüğü memleketi Kahramanmaraş'ta değerlendiren Rahmi Terzi bir yandan tatilde çocukluk özlemeni giderip çobanlık yaparken, diğer yandan da çobanlık mesleğini sürdüren ailesine yardımcı oluyor.

Kravatı çıkarıp kepeneğini giydiği gibi dağlara çıktı

Özünün Yörük olduğunu ve çocukluğunun çobanlık yapmakla geçtiğini belirten Aydın iş ve İşçi Bulma Kurumu'nun 11 yıllık müdürü 50 yaşındaki Rahmi Terzi, çalışma hayatındaki yorgunluk ve stresi dağlarda koyun otlatarak attığını söyledi. Çok zor ancak bir o kadar da keyifli bir çocukluk yaşadığını belirten Terzi, "Çocukluğumda bir yandan çobanlık yapıp diğer yandan da okudum. Atatürk Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik ardından da 2013 yılında Aydın İş ve İşçi Bulma Kurumu'nda müdür olarak görev yapmaya başladım. İşimi severek yapıyorum. Ancak çocukluk yıllarımın uğraşı ata mesleğim olan çobanlığı da çok seviyorum. Pek çok kişi tatilini deniz kenarlarında ve otellerde geçirmeyi tercih eder ama, ben baharı dağlarda karşılayıp sürü otlatmaktan, kepeneği giyip geceyi sürünün başında dağlarda geçirmekten çok keyif aldığım için tatilimi bu şekilde değerlendiriyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürü Rahmi Terzi, Tatilde Çobanlık Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürü Rahmi Terzi, Tatilde Çobanlık Yapıyor - Son Dakika
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