Aydın Jandarması Çocukları Ziyaret Etti

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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri Kahraman Mahallesi'ndeki çocukları ziyaret ederek hem bilgilendirdi, hem de onlarla bir gün geçirerek jandarmayı tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri yaz tatilini Kahraman Mahallesi'nde geçiren çocuklara sürpriz yaptı. Ekipler, 'Jandarma ile Bir Gün' faaliyeti kapsamında 'suçtan korunma ve kişisel güvenlik, çevre, doğa ve hayvan bilincinin oluşturulması ve trafik' konularında miniklere bilgilendirmelerde bulundu. Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler veren ekipler, çocuklarla çeşitli oyunlar oynanarak jandarma boyama kitabı ve Türk bayrağımız hediye etti. - AYDIN