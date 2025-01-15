Aydın jandarması şehit annesini unutmadı - Son Dakika
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Yerel

Aydın jandarması şehit annesini unutmadı

Aydın jandarması şehit annesini unutmadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2016 yılında şehit düşen polis memuru Şehit Yalçın Yamaner'in annesini ziyaret etti.

15.01.2025 12:06
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2016 yılında şehit düşen polis memuru Şehit Yalçın Yamaner'in annesini ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Ocak 2016 yılında Siirt ilinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Şehit Yalçın Yamaner'in annesini Akköy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Şehitlerin fedakarlığını ve ideallerini asla unutmayarak ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten jandarma ekipleri şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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