Aydın Karacasu Kaymakamı Mahalle Ziyaretinde

Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu'nun Karabağlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Karabağlar Mahallesi'nde yerel halkla buluştu. Mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Gündoğdu, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında protokol üyeleri de, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek güncel konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlar, "Mahalle ziyaretleri, bizlerin sesini doğrudan duyurabilmemiz açısından oldukça önemli. Sorunları yerinde tespit ederek çözüm odaklı çalışmalar yaptıkları için Kaymakam Gündoğdu ve beraberindeki heyete teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Gündoğdu ve beraberindekiler, ziyaretin sonunda Karabağlar Mahallesi sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür ederek mahalleden ayrıldı.
Vatandaşların mahallede karşılaştığı sorunlar ve ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi olmak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretlerde, yerel yöneticiler ile halk arasında doğrudan iletişimi güçlendirilmesi hedefleniyor. - AYDIN
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