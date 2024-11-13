Aydın Kitap Fuarı 15-24 Kasım'da Başlıyor - Son Dakika
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Aydın Kitap Fuarı 15-24 Kasım'da Başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Aydın Kitap Fuarı, 15-24 Kasım tarihleri arasında Aydın Tekstil Parkı'nda gerçekleştirilecek. Fuarın açılışı 15 Kasım Cuma günü saat 14.00'de yapılacak ve onur konuğu Ayşe Kulin'in söyleşisi ile başlayacak.

13.11.2024 14:25
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Aydın Kitap Fuarı, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlıyor.

15-24 Kasım tarihleri arasında Fuar Aydın'da düzenlenecek fuara ünlü yazarlar ve yayınevleri katılacak, söyleşiler ile imza günleri düzenlenecek. Fuarın açılışı 15 Kasım Cuma günü saat 14.00'de yapılacak, hemen ardından onur konuğu Ayşe Kulin'in söyleşisi başlayacak. Vatandaşlar, Aydın Kitap Fuarı'nı her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Tekstil Parkı içerisinde açılışı gerçekleştirilen Fuar Aydın'da düzenlenecek Aydın Kitap Fuarı'na tüm vatandaşları davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınlık yarınlara açılacak kapıların anahtarı olan kitaplar, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere her yaştan vatandaşımız için gelişimde büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan Aydınlıyı Aydın Kitap Fuarı'nda buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 15-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fuara katılmaya, sevdikleri yazarlar ile bir araya gelmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Kitap Fuarı 15-24 Kasım'da Başlıyor - Son Dakika

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