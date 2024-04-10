Aydın Köşk ilçesinde trafik kontrolü gerçekleştirildi

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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Köşk-Başçayır yolunda İlçe Kaymakamı Tuğba Polat ve beraberindeki heyetin katılımıyla trafik kontrolü gerçekleştirildi.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülere aşırı hız ile emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, sürücülere bilgilendirme broşürleri de dağıtan ekipler, trafik güvenliği ve dikkatli sürüş konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Kontroller sırasında araçlarda bulunan vatandaşların bayramları tebrik edilirken, jandarma ekipleri tarafından şeker ve kolonya ikram edildi.

Köşk İlçe Kaymakamı Tuğba Polat, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve Köşk İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleştirilen kontrollerde Kaymam Polat ve beraberindeki heyet ile sohbet edip bayramlaşan vatandaşlar da jandarma ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN