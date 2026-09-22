Aydın Köşk'te okul kantinleri hijyen ve son tüketim tarihi açısından denetlendi - Son Dakika
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Aydın Köşk'te okul kantinleri hijyen ve son tüketim tarihi açısından denetlendi

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Aydın Köşk\'te okul kantinleri hijyen ve son tüketim tarihi açısından denetlendi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde Köşk Belediyesi ekipleri, okul kantinlerinde hijyen, son tüketim tarihi ve çalışma şartlarını denetledi. Denetimlerin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla sürdürüleceği bildirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Köşk Belediyesi ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren okul kantinlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin hijyen şartları, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ve genel çalışma şartları kontrol edildi. Denetimler kapsamında kantinlerde öğrencilerin kullanımına sunulan alanların temizlik ve hijyen durumu incelenirken, satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri de kontrol edildi. Ekipler ayrıca kantinlerin genel çalışma şartları ile öğrencilerin sağlığını doğrudan ilgilendiren hususları değerlendirdi.

Okul kantinlerinde gerçekleştirilen kontrollerin, öğrencilerin eğitim gördükleri ortamda sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Denetimlerde tespit edilen hususlarla ilgili gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği ifade edildi. Köşk Belediyesi ekiplerinin, öğrencilerin sağlığının korunması ve kantinlerde sunulan gıdaların güvenilirliğinin sağlanması amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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