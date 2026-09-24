Aydın Köşk'te Tarım Müdürlüğü küçükbaş hayvanlara küpe ve çiçek-veba aşısı uyguladı - Son Dakika
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Aydın Köşk'te Tarım Müdürlüğü küçükbaş hayvanlara küpe ve çiçek-veba aşısı uyguladı

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Aydın Köşk\'te Tarım Müdürlüğü küçükbaş hayvanlara küpe ve çiçek-veba aşısı uyguladı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde küçükbaş hayvanlara küpeleme ve kimliklendirme ile çiçek ve veba aşısı uygulanıyor. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada çalışırken, uygulamalar hayvan varlığının kayıt altına alınmasına katkı sağlıyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve sağlıklarının korunmasına yönelik küpeleme ve aşılama çalışmaları devam ediyor.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Biriminde görevli veteriner hekim ve hayvan sağlığı personeli tarafından ilçedeki koyun ve keçilere yönelik saha çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanlara küpeleme ve kimliklendirme işlemleri uygulanırken, hayvanlara çiçek ve veba hastalıklarına karşı aşılama yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sahada sürdüreceği belirtilirken, yürütülen uygulamalarla küçükbaş hayvanların sağlık durumlarının korunmasına ve hayvan varlığının kayıt altına alınmasına katkı sağlanıyor.

Kaynak: İHA
SağlıkGüncelTarımAydınYerelKöşkSon Dakika

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