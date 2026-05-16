Aydın Kuaförlerinde Düğün ve Bayram Hareketliliği

16.05.2026 17:41
Aydın'da kuaförler, düğün ve Kurban Bayramı öncesi yoğun talep ile hareketleniyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı ve açılan düğün sezonu ile birlikte kuaför salonlarında hareketlilik yaşanırken, kuaför Saniye Sarıdayı sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Havaların ısınmasıyla birlikte düğün, sünnet gibi cemiyetlerin artması Aydın'daki kuaförlerde yoğunluğu beraberinde getirdi. Özellikle gelin başı ve saç bakımı yaptırmak isteyen kadınlar kuaför salonlarına akın ederken, yaklaşan Kurban Bayramı da hareketliliği artırdı. Bayrama bakımlı girmek isteyen kadınların talepleriyle birlikte kuaförlerde sezon yoğunluğu erken başladı.

Efeler ilçesinde 25 yıldır kuaförlük yapan Saniye Sarıdayı, işlerin yeni yeni açıldığını ifade ederek sezondan umutlu olduklarını söyledi. Bayram ve düğün sezonunun aynı döneme denk gelmesinin işleri hareketlendirdiğini belirten Sarıdayı, "Hareketlilik yeni yeni başladı. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla birlikte işlerimiz hareketlenmeye başladı çok şükür. Bayrama güzel bir şekilde girmek isteyen kadınlarımız geliyor. Düğün gibi cemiyetlerin de yoğunluğu başlayınca işlerimiz de hareketlendi. Bayram önü bayanlarımız güzelleşmeye geliyor. Saç açma gibi işlemler yapıyoruz. Hem bayram hem düğün sezonu hareketliliğini yaşıyoruz. Bu sezon güzel başladı, daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Fiyatlara da değinen Sarıdayı, taleplere göre değişiklik yaşandığını belirterek saç kesiminin 500 TL'den, dip boyanın 600 TL'den başladığını, gelin başı fiyatlarının ise modeline göre en az 5 bin TL olduğunu ifade etti. Eski yıllara göre yoğunluğun daha düşük olduğunu dile getiren Sarıdayı, buna rağmen sezondan umutlu olduklarını sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

