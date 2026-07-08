Büyükşehir Meclisi\'ne \'ilaçlama\' konusu damga vurdu

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında vektörle mücadele ve ilaçlama hizmetlerine ilişkin yetki tartışması gündeme damga vururken, ilçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan görüş ayrılığı sırasında tansiyon yükseldi, Başkanvekili Polat Bora Mersin'in meclis divanına sinek ilacı bırakması ise toplantının en dikkat çeken anı oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısı Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 2 komisyon raporu ve 24 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise vektörle mücadele ve ilaçlama hizmetleri konusu oldu. Yetki tartışmaları sırasında tansiyon yükselirken, toplantıyı yöneten Başkanvekili Polat Bora Mersin ise meclis divanına sinek ilacı bırakarak ilçe belediyelerin yeteri kadar ilaçlama hizmeti vermediğini öne sürerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin 2026/986 esas ve 2026/1339 sayılı kararı uyarınca Aydın genelindeki vektörle mücadele hizmetlerinin ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluğunda olduğuna karar vermesi üzerine düzenlenen ilk meclis toplantısında CHP grubu tarafından 'ilaçlama yetkisi' konusunda meclise önerge sunuldu. Toplantıda söz alan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından alınan kararın sadece bu dönemi kapsadığını ve Büyükşehir Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uygulama önceliğinin olduğunu hatırlatarak, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren vektörle mücadele ve ilaçlama hizmetlerinin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanarak, hazırlıkların tamamlanarak yürütülmesi için önerge sunduklarını belirtti.

Önerge üzerine başlayan tartışmada, belediyeler arasındaki yetki konusu yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Gürer, söz konusu hizmetin mahkeme kararıyla ilçe belediyelerinin sorumluluğunda bulunduğunu hatırlatarak, aynı konuda yeniden yargı sürecinin işletilmemesi gerektiğini ifade etti.

Gürer'in açıklamalarına Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ise tepki gösterirken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da ilçe belediyelerinin ilaçlama çalışmalarını yeterince yapmadıklarını ve Efeler, Germencik, Koçarlı ilçelerindeki sineklerin İncirliova'ya geldiğini öne sürdü.

İlaçlama konusunda meclisin meşgul edilmesinin bir anlamı olmadığını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise mahkeme kararı ile noktanın konulduğuna dikkat çekti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkanvekili Polat Bora Mersin, Ağustos ayı meclisinde tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN