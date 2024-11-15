Aydın Memecik Zeytini AB'de Tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Memecik Zeytini AB'de Tescillendi

Aydın Memecik Zeytini AB\'de Tescillendi

Aydın Memecik Zeytini, Avrupa Birliği'nde menşe adı koruması ile tescillendi.

15.11.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Ticaret Borsası tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde PDO-TR-02813 referans numarasıyla Avrupa Birliği'ne menşe adı koruması ile başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytini, başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak 15 Kasım 2024 tarih ve C/2024/6963 sayılı Avrupa Komisyonu Resmi Gazetesi'nde ilan edildi.

Aydın Ticaret Borsası'nın Aydın iline özgü tarımsal değerlerinin markalaşması ile ilgili yürütmüş olduğu çalışmalarda başarılı sonuçlar aldığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Memecik Zeytininin Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ilan edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Çondur, "Coğrafi işaretler, bir bölgenin belirli agro-ekolojik ve kültürel özelliklerini barındırması dolayısıyla oldukça değerlidir. Aynı zamanda coğrafi işaretler, yerelliğin ulusala taşınarak kırsalda üretilen ürünlerin katma değerli hale gelmesi ve üreticiye daha çok gelir sağlamasında önemli bir role sahiptir. Aydın Kestanesinden sonra Aydın Memecik Zeytinyağını Avrupa Birliği'nde tescilini sağlayan Borsamız, ilimizin tarımsal değerlerinin uluslararası pazarda tanınması adına Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmalarına ağırlık vermektedir. Başvurusunu yapmış olduğumuz Aydın Memecik Zeytini de tescillenmek üzere Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Üç aylık itiraz süresinin sonunda Aydın Memecik Zeytinimiz Avrupa Birliği tescil belgesini almış olacaktır" dedi.

Çondur "Avrupa Birliği coğrafi işareti ile ilimiz ekonomisine katma değer sağlayan Aydın Memecik Zeytinini, taklitlerinden koruyarak tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Aydın Memecik Zeytinin Avrupa Birliği başvuru aşamasında danışmanlığımızı yürüten Huriye Özener'e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Prof. Dr. Engin Ertan'a, Birlik Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Borsamız üyelerine ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Aydın Memecik Zeytini

Aydın Memecik Zeytini, çeşidi bakımından sofralık zeytin olarak kullanılmasının yanı sıra zeytinyağı üretiminde de faaliyet göstermektedir. Aydın Memecik Zeytini özellikleri ve acılığı dolayısıyla işlenmeden doğrudan tüketilemez. Meyvenin karakteristik özelliklerinin ortaya çıkışında ve kalori değerinin belirlenmesinde; yağ oranı, içerdiği yağ asit miktarı ve fenolik bileşeni etkendir. Bölgedeki diğer zeytinlerle karşılaştırıldığında, 'Aydın Memecik Zeytini'nde, zeytinin fenolik bileşenleri olan luteolin-7-glikosid, rutin, trans-sinamik asit, siyanidin-3-glikosid ve sitanidin-3-rutinosid miktarları daha yüksektir. Ayrıca acılık, çoğu Aydın Memecik zeytini tüketicisi tarafından belirtilen ayırt edici özelliktir. Bunun nedeni, yeşil, pembe ve siyah zeytinlerde bulunan yüksek polifenol içeriğidir. - AYDIN

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Memecik Zeytini AB'de Tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
20:25 Bakan Tekin’e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı Bakan Tekin'e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı
14:50 Amerikalı şarkıcı Kesha’nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
14:34 Asgari ücret ne kadar olacak Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı
14:32 Türkiye’de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı Türkiye'de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı
14:29 Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı
14:28 Sergen Yalçın’dan Muslera’ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler
14:13 Sahilde kesik insan başı bulundu Sahilde kesik insan başı bulundu
14:12 Trakya’da petrol arayacaklar Trakya'da petrol arayacaklar
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
14:08 Bayburt’ta dünyaca ünlü ressam Belloli’ye ait tablo ele geçirildi Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Belloli'ye ait tablo ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 10:50:29. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Memecik Zeytini AB'de Tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.